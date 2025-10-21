İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Bakıda avtomobildə atasının qucağından sürüşən uşaq ölüb

    Hadisə
    • 21 oktyabr, 2025
    • 10:14
    Bakıda yol qəzasında 7 yaşlı uşaq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində qeydə alınıb.

    1992-ci il təvəllüdlü Tural Sədi oğlu Süleymanov qucağında oğlu 2018-ci il təvəllüdlü Usamə ilə BMW markalı avtomobilə oturub yaşadığı evin həyətində idarə etdikdə uşaq sürüşüb sürət pedalına sıxıldığından avtomobil hasara dəyib.

    Azyaşlı hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

    Azyaşlı Cinayət işi

