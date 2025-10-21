Bakıda avtomobildə atasının qucağından sürüşən uşaq ölüb
Hadisə
- 21 oktyabr, 2025
- 10:14
Bakıda yol qəzasında 7 yaşlı uşaq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində qeydə alınıb.
1992-ci il təvəllüdlü Tural Sədi oğlu Süleymanov qucağında oğlu 2018-ci il təvəllüdlü Usamə ilə BMW markalı avtomobilə oturub yaşadığı evin həyətində idarə etdikdə uşaq sürüşüb sürət pedalına sıxıldığından avtomobil hasara dəyib.
Azyaşlı hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
