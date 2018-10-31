В Баку 56-летний мужчина нанес себе смертельные раны бритвой

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Баку совершен суицид.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Сураханском районе столицы.

Житель района Ибад Губад оглу Намазов 1962 г.р. в доме, где жил, бритвой перерезал себе горло, вены и живот. Мужчина скончался на месте. Его окровавленное тело обнаружили близкие и сообщили в полицию.

Точная причина суицида пока неизвестна.

По факту в Сураханской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК, ведется следствие.

Хафиз Гейдаров