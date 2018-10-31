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    В Баку 56-летний мужчина нанес себе смертельные раны бритвой

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Баку совершен суицид.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Сураханском районе столицы.

    Житель района Ибад Губад оглу Намазов 1962 г.р. в доме, где жил, бритвой перерезал себе горло, вены и живот. Мужчина скончался на месте. Его окровавленное тело обнаружили близкие и сообщили в полицию.

    Точная причина суицида пока неизвестна.

    По факту в Сураханской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК, ведется следствие.

    Хафиз Гейдаров 

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