В Баку 56-летний мужчина нанес себе смертельные раны бритвой

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Баку совершен суицид.
Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Сураханском районе столицы.
Житель района Ибад Губад оглу Намазов 1962 г.р. в доме, где жил, бритвой перерезал себе горло, вены и живот. Мужчина скончался на месте. Его окровавленное тело обнаружили близкие и сообщили в полицию.
Точная причина суицида пока неизвестна.
По факту в Сураханской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК, ведется следствие.
Хафиз Гейдаров
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