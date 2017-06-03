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    В Баку 49-летний мужчина совершил суицид, порезав артерию

    Возбуждено уголовное дело

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Баку 49-летний мужчина совершил суицид.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Локбатан Гарадагского района столицы.

    Так, житель поселка Азер Абдуллаев 1968 г.р. в своем доме порезал артерию в области шеи.

    Близкие доставили его в больницу, однако А. Абдуллаев скончался от потери крови.

    По факту в Гарадагском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса, выясняются причины самоубийства.

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