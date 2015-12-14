Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 3 человека скончались от отравления угарным газом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, 11 декабря проживающая в поселке Бюлбюля Сураханского района Лала Рзаева скончалась от отравления угарным газом.

13 декабря от отравления угарным газом в своих квартирах скончались Севиндж Ибрагимова, проживающая на территории Низаминского района, и Довлатгельди Гурбанов, проживающий на территории Хатаинского района.

По всем трем фактам проводятся расследования.