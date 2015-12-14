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    В Баку 3 человека скончались от отравления угарным газом

    Один случай произошел в Низаминском районе, два других - в Хатаинском и Сураханском районах столицы

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 3 человека скончались от отравления угарным газом. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, 11 декабря проживающая в поселке Бюлбюля Сураханского района Лала Рзаева скончалась от отравления угарным газом. 

    13 декабря от отравления угарным газом в своих квартирах скончались Севиндж Ибрагимова, проживающая на территории Низаминского района, и Довлатгельди Гурбанов, проживающий на территории Хатаинского района.

    По всем трем фактам проводятся расследования.

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