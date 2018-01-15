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    В Баку 26-летнего парня ударили ножом на автобусной остановке

    Насиминское районное управление полиции ведет следствие по факту происшествия

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Баку молодого человека ударили ножом н автобусной остановке.

    Как передает Report, инцидент произошел в Насиминском районе, на конечной остановке автобуса, курсирующего по маршруту №1.

    Так, Насиров Шахмар Сабран оглу 1992 г.р. подрался со своим знакомым. В результате драки молодой человек получил три ножевых ранения в ногу и область живота.

    Пострадавший доставлен в больницу.

    По факту Насиминское районное управление полиции ведет следствие. 

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