В Баку 26-летнего парня ударили ножом на автобусной остановке

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Баку молодого человека ударили ножом н автобусной остановке.

Как передает Report, инцидент произошел в Насиминском районе, на конечной остановке автобуса, курсирующего по маршруту №1.

Так, Насиров Шахмар Сабран оглу 1992 г.р. подрался со своим знакомым. В результате драки молодой человек получил три ножевых ранения в ногу и область живота.

Пострадавший доставлен в больницу.

По факту Насиминское районное управление полиции ведет следствие.