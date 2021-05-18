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В Баку 18-летний дизайнер скончался от удара током на работе

В Баку 18-летний дизайнер скончался от удара током на работе По факту в прокуратуре Наримановского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК
Происшествия
18 мая 2021 г. 10:23
В Баку 18-летний дизайнер скончался от удара током на работе
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17 мая в районе 13 часов в прокуратуру Наримановского района Баку поступила информация, что Вахидли Фуад Вугар оглу скончался от удара током.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Наримановского района.

Разбирательство выявило, что работающий дизайнером в дизайн-студии на проспекте З.Буньядова Наримановского района Фуад Вахидли 2003 г.р. скончался от полученных травм после удара током во время работы.

По факту в прокуратуре Наримановского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

По делу продолжается следствие.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 18 yaşlı dizayneri iş yerində elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

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