В Баку 18-летний дизайнер скончался от удара током на работе

По факту в прокуратуре Наримановского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК

17 мая в районе 13 часов в прокуратуру Наримановского района Баку поступила информация, что Вахидли Фуад Вугар оглу скончался от удара током.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Наримановского района.

Разбирательство выявило, что работающий дизайнером в дизайн-студии на проспекте З.Буньядова Наримановского района Фуад Вахидли 2003 г.р. скончался от полученных травм после удара током во время работы.

По факту в прокуратуре Наримановского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

По делу продолжается следствие.