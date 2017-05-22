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    В Баку 16-летний юноша выбросился с 5-го этажа

    Инцидент произошел в поселке Бина

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В Хазарском районе Баку произошла попытка суицида.

    Как передает Report, проживающий на пятом этаже одного из домов в поселке Бина 16-летний юноша (имя пока не разглашается) сбросился вниз.

    В результате он был госпитализирован с тяжелыми травмами.

    На место происшествия привлечены сотрудники Хазарского районного управления полиции. По факту ведется расследование.

    Хотя родные юноши утверждают, что это была попытка суицида, сотрудники полиции предполагают, что он выпал с высоты.

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