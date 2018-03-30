В бакинской аптеке обнаружены запрещенные к реализации психотропные лекарства

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Сотрудниками органов внутренних дел были осуществлены очередные оперативные мероприятия по ограничению или предотвращению незаконного оборота психотропных препаратов, которые могут нанести серьезный вред человеческому организму, и продажа которых запрещена согласно соответствующему законодательству.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Хатаинского районного управления полиции, ранее судимый житель Сиязанского района Али Бабазаде был задержан по подозрению в наличии у него лекарств с психотропным составом. Во время обыска с участием понятых при нем были обнаружены 4 сильнодействующие таблетки "Прегабалина" и изъяты в качестве вещественного доказательства. Расследование установило, что А.Бабазаде приобрел психотропное лекарство за 16 манатов в аптеке Buta Aptek, расположенной в поселке Ени Гюнешли Сураханского района.

В продолжение оперативных мероприятий был задержан и представлен следствию владелец аптеки, житель горда Баку Орхан Расулов. Во время обыска в принадлежащей ему аптеке были обнаружены и изъяты запрещенные к реализации психотропные вещества "Трамадол" в количестве 7640 штук, 1 конвалюта "Габапентина" и 25 штук "Галоперидол-Рихтера".

Отметим, что во время операции были задержаны и привлечены к административной ответственности еще 6 человек, незаконно приобретшие в аптеке психотропные лекарства.

По факту в Следственном отделе Хатаинского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, расследование продолжается.