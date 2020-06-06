В Азербайджане впервые смешались морская и речная вода

В Нефтчалинском районе возникла проблема с питьевой водой.

Как передает аранское бюро Report, впервые в дельте Куры вода Каспийского моря смешалась к речной. В результате город Нефтчала, поселки Субх, Гырмызы Шафаг, 1-й Маяк, Еникенд, Банка, села Куркенд, Ширванлы, Узунбабалы, Татармехле испытывают проблему с питьевой водой.

С учетом серьезности ситуации в Исполнительной власти Нефтчалинского района создан Оперативный штаб. С целью обеспечения населения питьевой водой на территорию привлечены около 10 водовозов спецназначения ОАО "Азерсу". Эти машины снабжают город и названные села питьевой водой.

Из-за того, что после смешивания воды Куры и Каспия речная вода стала соленой, приостановлено орошение засеянных территорий. Серьезные проблемы возникли и со снабжением водой скота.

Ситуация в нижнем течении Куры взята под контроль, но напряженность сохраняется.

По информации, если не увеличится количество воды, вливаемой в Куру из Мингячевирского водохранилища, текущая ситуация будет устранена в короткий срок.