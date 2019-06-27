Палата надзора за финансовыми рынками оштрафовала компанию Sahil Trading

Палата надзора за финансовыми рынками Азербайджана наложила штраф на компанию Sahil Trading.
Как сообщает Report, компания была оштрафована в соответствии со статьей 430.4 (За невозвращение из-за рубежа валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги) Кодекса об административных проступках АР.
Правонарушение влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших объектом административного правонарушения.
Жалоба на решение Насиминского районного суда рассматривается в Бакинском апелляционном суде.
Отметим, что начавшая свою деятельность в 2016 году компания Sahil Trading является дистрибьютором многих турецких брендов и поставляет продукты питания и непродовольственные товары.
Rəşad VaqifoğluАвтор новости