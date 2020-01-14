В Азербайджане Damla Holding оштрафовали на 20 тыс. манатов

Государственная служба инспекции труда составила в отношении ООО Damla Holding административный протокол из-за нарушения трудового законодательства.

Как сообщает Report, на основе данного протокола Наримановский районный суд принял решение признать компанию виновной в нарушении статьи 192.1 (Привлечение работодателем физических лиц к выполнению каких-либо работ (оказанию услуг) без вступления в юридическую силу трудового договора (контракта) в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Азербайджанской Республики) и оштрафовать на 20 тысяч манатов.

Апелляция компании на решение суда рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что строительная компания Damla Holding занимается в Азербайджане ремонтом и строительством ряда известных объектов.