​В Азербайджане чиновник присвоил пенсию в размере 83 тыс. манатов

Завершено предварительное следствие по уголовному делу бывшего сотрудника Насиминского районного отдела Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Рамиза Сеидалиева.

Как сообщает Report, уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В ближайшие дни состоится подготовительное заседание по делу под председательством судьи Джавида Гусейнова.

Отметим, что поступившее от гражданина обращение о незаконных действиях Р.Сеидалиева было рассмотрено в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Рамиз Сеидалиев, пользуясь служебным положением, обещал содействовать повышению пенсии и взял пенсионную карточку гражданина. Следствием было установлено, что с 2013 по 2018 гг. он незаконным путем обналичил с пенсионной карточки 83 тыс. манатов. Р.Сеидалиеву предъявлено обвинение по статьям 178.3.2 и 178.3.2 УК Азербайджана.

Решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде ареста.