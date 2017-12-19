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    В Азербайджане женщина умерла при родах

    Состояние новорожденной девочки стабильное© Report

    Барда. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане женщина умерла при родах.

    Как сообщает карабахское бюро Report, во время родов скончалась жительница села Гасангая Алиева Кенуль Кямиль гызы 1986 г.р.

    Трагедия произошла сегодня утром в родильном отделении Бардинской центральной районной больницы.

    Состояние новорожденной девочки стабильное.

    Близкие К. Алиевой считают, что женщина умерла из-за халатности врачей.

    Отметим, что это были вторые роды К. Алиевой. 

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