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Барда. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане женщина умерла при родах.

Как сообщает карабахское бюро Report, во время родов скончалась жительница села Гасангая Алиева Кенуль Кямиль гызы 1986 г.р.

Трагедия произошла сегодня утром в родильном отделении Бардинской центральной районной больницы.

Состояние новорожденной девочки стабильное.

Близкие К. Алиевой считают, что женщина умерла из-за халатности врачей.

Отметим, что это были вторые роды К. Алиевой.