Барда. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане женщина умерла при родах.
Как сообщает карабахское бюро Report, во время родов скончалась жительница села Гасангая Алиева Кенуль Кямиль гызы 1986 г.р.
Трагедия произошла сегодня утром в родильном отделении Бардинской центральной районной больницы.
Состояние новорожденной девочки стабильное.
Близкие К. Алиевой считают, что женщина умерла из-за халатности врачей.
Отметим, что это были вторые роды К. Алиевой.
Valeh DadaşovАвтор новости
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