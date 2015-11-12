В Азербайджане задержана преступная группа, ограбившая за ночь 4 магазина

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Сиязанском районе задержана преступная группа, ограбившая за ночь 4 магазина.

Как сообщает Report, в ночь с 23 на 24 октября ограблены 4 магазина на проспекте Г.Алиева.

Как заявили Report в Сиязанском районном отделении полиции, на основе поступившего в отделение заявления были проведены розыскные мероприятия: "Стало известно, что из магазина, принадлежащего Гамидову Сейфуру Хормет оглу, украдены телефонные карты на сумму 1400 манатов, сигареты на сумму 2000 манатов, 150 манатов наличными. Помимо этого, из магазина, принадлежащего Ибрагимову Наби Джаби оглу, украдена одежда на сумму 360 манатов, в магазине на противоположной стороне улицы, принадлежащем Мехтиеву Балагадешу Хафиз оглу, украдены сигареты на 200 манатов, а также в магазине Гусейнова Назара Умуд оглу - сигареты на 200 манатов и 130 манатов наличными".

Как сообщили в отделении полиции, по факту начаты оперативные мероприятия: "В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны жители села Хамья Сиязанского района Демирли Анар Аливерди оглу 1993 года рождения, Аллахвердиев Амрах Шахлар оглу 1993 года рождения, житель города Сиязань Гафаров Камран Мирзахан оглу 1990 года рождения и житель города Баку Бадалов Камран Бадраддин оглу 1990 года рождения.

Расследуется участие этих лиц в других преступлениях.