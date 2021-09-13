В Азербайджане задержан сообщник иностранных наркоторговцев

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Азербайджана провели операцию по разоблачению еще одного лица, занимающегося незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Азербайджана провели операцию по разоблачению еще одного лица, занимающегося незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в ходе операции житель столицы Огтай Джафаров был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.

При осмотре его дома в поселке Бакиханова Сабунчинского района были обнаружены 7 кг 559 г героина, 2 кг 205 г психотропного вещества метамфетамина, а также 110 таблеток прегабалина, 170 таблеток метадона и 2 электронных весов. В результате расследования было установлено, что Огтай Джафаров был вовлечен в наркокурьерство, установив тесные связи через социальные сети с наркоторговцами, проживающими в одной из зарубежных стран и пытающимися контрабандным путем переправлять наркотики в Азербайджан. Затем он получил наркотические средства на территории Джалилабадского района. Его основной целью было налаживание сбыта наркотических средств и психотропных веществ в больших количествах, доставляя их по частям различным лицам в городе Баку.

В ходе последней операции сотрудники Главного управления изъяли из незаконного оборота около 10 кг героина, метамфетамина, а также 280 таблеток метадона и прегабалина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 234.4.3 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров в крупном размере) и 240.3.2 (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в крупном размере в отношении сильнодействующих веществ) Уголовного кодекса АР. В отношении Огтая Джафарова Наримановский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.