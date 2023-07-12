В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились пять человек

В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 5 человек.

В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 5 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 2 человека вылечились, скончавшихся нет.

В целом в стране выявлено 831 970 фактов заражения, из них 821 668 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 15 активных больных. На сегодняшний день скончались 10 287 человек.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 770, в общей сложности 7 652 788 тестов.

За минувшие сутки введено 54, всего за прошедший период - 13 967 914 доз вакцин.