В Азербайджане за минувшие два дня в ДТП погибли 9 человек

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных органами внутренних дел страны с 31 марта по 2 апреля.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, органами внутренних дел республики зафиксировано 196 фактов преступлений, 37 из них были раскрыты по "горячим следам".
Кроме того, раскрыты 31 ранее незавершенных дел.
Задержаны и переданы по назначению 44 лица, находящихся в розыске.
На автомобильных дорогах республики произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате 9 человек погибли, 16 пострадали.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 20 фактов, связанных с наркотиками, 1 - незаконного хранения оружия.
По подозрению в совершении преступления задержаны 60 человек.
News DepartmentАвтор новости
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