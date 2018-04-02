В Азербайджане за минувшие два дня в ДТП погибли 9 человек

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Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных органами внутренних дел страны с 31 марта по 2 апреля.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, органами внутренних дел республики зафиксировано 196 фактов преступлений, 37 из них были раскрыты по "горячим следам".

Кроме того, раскрыты 31 ранее незавершенных дел.

Задержаны и переданы по назначению 44 лица, находящихся в розыске.

На автомобильных дорогах республики произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате 9 человек погибли, 16 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 20 фактов, связанных с наркотиками, 1 - незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступления задержаны 60 человек.