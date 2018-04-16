В Азербайджане за минувшие два дня в ДТП погибли 4, пострадали 11 человек

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Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных органами внутренних дел страны с 14 по 16 апреля.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, органами внутренних дел республики зафиксировано 170 фактов преступлений, 25 из них были раскрыты по "горячим следам".

Кроме того, раскрыты 20 ранее незавершенных дел.

Задержаны и переданы по назначению 24 лица, находящихся в розыске.

На автомобильных дорогах республики произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате 4 человека погибли, 11 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 9 фактов, связанных с наркотиками.

По подозрению в совершении преступления задержаны 37 человек.