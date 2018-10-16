В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении заведующего детским садом, заместитель арестован

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении работника, заведующего и заместителя заведующего детским садом.

По полученным Report сведениям, в отношении Тарлан Багировой, заведующей детским садом "Сафай", действующим на первом этажа многоэтажного здания на улице Ахмеда Джамиля в Ясамальском районе Баку, а также ее заместителя Алемзар Алиевой и работника Азера Алиева выдвинуто обвинение по статьям 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 178.2.1; 178.2.2 (мошенничество) УК.

Решением Хатаинского районного суда в отношении Алемзар Алиевой избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении двух других лиц избрана мера пресечения в виде пребывания под контролем полиции.

Согласно информации, Т.Багирова и А.Алиева получили деньги от потерпевших, пообещав устроить их на работу в детский сад, который откроется на территории, известной как "Шамахинка".

Т.Багирова и А.Алиева попросили женщин прийти через два дня на открытие детского сада. Женщины пришли по адресу в указанное время. Однако выяснилось, что на ремонтируемом объекте демонтированы фотографии и рекламные щиты.

Затем потерпевшие обратились в правоохранительные органы.

По уголовному делу проходит 19 потерпевших.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Подготовительное заседание под председательством судьи Новруза Керимова начнется 22 октября.