В Азербайджане вчера в ДТП погибли 2 человека, 4 пострадали

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, минувшим днем было зарегистрировано 110 преступлений, 28 из которых раскрыты по "горячим следам".

Раскрыто 11 преступлений, совершенных в предыдущие периоды. Задержаны и переданы по назначению 30 находившихся в розыске лиц, в том числе 2 за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств и 17 разыскиваемых должников.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 2 человека погибли и 4 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 13 фактов, связанных с оборотом наркотических средств и один факт незаконного хранения оружия.

Задержаны 38 подозреваемых в совершении преступлений.