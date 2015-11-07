В Азербайджане в тракторе найдены трупы отца и сына

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Отец и сын, проживающие в селе Суганджыг-Муслим Шарурского района, утонули вместе с трактором.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, житель села Фаррух Махмудов вместе со своим сыном Аловсатом выехали из дома на тракторе марки "Беларусь" и не вернулись.

6 ноября в реке Арпачай на территории села Чямянли были найдены трупы Ф.Махмудова и Аловсата. Они утонули.

По факту ведется расследование.