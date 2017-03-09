В Азербайджане в прошлом месяце на границе задержаны 327 человек, объявленных в розыск

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В прошлом месяце за нарушение государственной границы Азербайджана задержаны 37 человек.

Как сообщили Report из пресс-центра Государственной погранслужбы (ГПС), 11 из них являются гражданами Нигерии, 10 – Азербайджанской Республики, 5 - Узбекистана, 3 - Ирана, 2 – Молдовы, 2 – Ганы, и по одному – России, Украины, Грузии, Турменистана.

В 498 случаях, при нарушении правил пограничного режима, в отношении 624 лиц приняты соответствующие меры.

В ходе мероприятий по борьбе с преступностью были выявлены и переданы соответствующим органам 327 человек, объявленных в розыск правоохранительными органами Азербайджана.

В результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружено и изъято 1 кг 295,3 г наркотических веществ.

В ходе мероприятий, проведенных в рамках борьбы с контрабандой, обнаружена контрабанда на сумму около 246 188 манатов, в том числе 2 автомобиля марки KİA, 1 винтовка, 1 пневматический пистолет, 12 патронов, 1 электрошокер, 1 290 000 российских рублей, 26 500 евро, 2 000 AZN, 25 древних ковров, 2 лодки, 100 крючков, 2 553 м рыболовной сети, 3 391 коробок пиротехники, 12 191 пачек сигарет, 61 мобильных телефонов, 6 787 ед. различных лекарственных препаратов, спиртные напитки, промышленные и сельхозтовары.