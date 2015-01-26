​В Азербайджане в отношении работников банка возбуждено уголовное дело

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане выявлены противозаконные действия должностных лиц банка.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, поступившие в министерство национальной безопасности материалы о противозаконных действиях работников ломбарда переданы на рассмотрение в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре.

Работники бакинского филиала ОАО "Atrabank" подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями. Вступив в сговор с сотрудницей действующего в Сабаильском районе ломбарда Ясемен Абдуллаевой, с 2011 года они, оставляя под залог ювелирные украшения, брали из банка кредиты и наличные. Из-за подозрений в мошенничестве и присвоении чужого имущества в размере 350 тыс. манатов, в их отношении возбуждено уголовное дело ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесением крупного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются.