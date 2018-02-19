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    В Азербайджане в автомобильных авариях за последние два дня 7 человек погибли, 10 получили ранения

    Зарегистрировано 183 преступления, 31 из которых были раскрыты по горячим следам

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Обнародовано количество преступлений и инцидентов, зарегистрированных органами внутренних дел за последние два дня в Азербайджане.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, за два дня было зарегистрировано 183 преступления, 31 из которых были раскрыты по "горячим следам".

    Находившиеся в розыске 15 человек были задержаны и переданы по назначению.

    На дорогах страны произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 7, ранены 10 человек.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 15 фактов, связанных с наркотиками, и 2 факта незаконного хранения боеприпасов. Задержаны 40 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

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