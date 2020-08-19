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В Азербайджане удалось расторгнуть помолвку девочки-подростка

В Азербайджане удалось расторгнуть помолвку девочки-подростка Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей взял под контроль вопрос о принудительном браке девочки-подростка в Азербайджане.
Происшествия
19 августа 2020 г. 20:10
В Азербайджане удалось расторгнуть помолвку девочки-подростка

Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей взял под контроль вопрос о принудительном браке девочки-подростка в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявила председатель Общественного объединения помощи женщинам "Чистый мир" Мехрибан Зейналова.

Она сообщила, что рано утром ей поступил звонок, в котором отмечалось, что в одном из районов 14-летнюю девочку обручили с 27-летним мужчиной.

"Я немедленно сообщила об этом в Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей. К полудню я получила информацию о том, что была проведена встреча с членами семьи девочки, они были проинформированы о юридической ответственности данного шага. С девочкой была проведена отдельная беседа. Она изъявила желание продолжить учебу и заявила, что выдается замуж насильно", - заявила М.Зейналова.

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