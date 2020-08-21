В Азербайджане таможня предотвратила незаконный ввоз сигарет и лекарств

По факту ведется расследование

На таможенном посту главного таможенного управления "Красный мост" по трем фактам пресечена попытка контрабанды сигарет и лекарственных препаратов на территорию страны.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По информации, были задержаны грузовые автомобили марки Mercedes-Benz 1840, Mercedes-Benz Axor и Volvo.

В ходе таможенного досмотра было выявлено 3 800 сигарет различных марок и 176 таблеток лекарственных препаратов под разными названиями, спрятанных от таможенного контроля в транспортных средствах.

По факту ведется расследование.