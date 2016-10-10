В Азербайджане скончался судья - ФОТО

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане скончался судья.

Как сообщает Report, судья Гянджинского апелляционного суда Зарбали Зарбалиев умер в возрасте 56 лет.

Отметим, что З.Зарбалиев родился в 1960 году. Окончил юридический факультет Бакинского государственного университета. В 1989 - 1992 гг. работал секретарем судебного заседания суда района 26 Бакинских комиссаров города Баку (ныне Сабаильский), в 1992 - 1993 гг. - главным юридическим консультантом Бардинского промышленно-инвестиционного акционерного коммерческого банка, в 1993 - 2000 г. - прокурором отдела по важным делам управления контроля над законностью судебных актов республиканской прокуратуры, в 2000 - 2007 гг. - судьей экономического суда, в 2007 - 2011 гг. - судьей Гянджинского местного экономического суда, в 2011 - 2014 гг. - председателем Гянджинского административно-экономического суда, а с 2014 года - судьей Гянджинского апелляционного суда.