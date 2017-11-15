В Азербайджане пытавшаяся разнять дерущихся учеников сотрудница школы скончалась от полученной травмы

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В средней школе № 1, расположенной в поселке Джейранбатан Абшеронского района, произошла драка между учениками.

Как сообщает Report, пытавшаяся разнять учеников уборщица школы 45-летняя Севда Назаралиева получила удар ногой от одного из участников драки. Она была доставлена в Сумгайытскую городскую больницу. Получившая травмы в область печени и селезенки женщина скончалась на операционном столе.

По факту ведется расследование.