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    В Азербайджане пытавшаяся разнять дерущихся учеников сотрудница школы скончалась от полученной травмы

    По факту ведется расследование

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В средней школе № 1, расположенной в поселке Джейранбатан Абшеронского района, произошла драка между учениками.

    Как сообщает Report, пытавшаяся разнять учеников уборщица школы 45-летняя Севда Назаралиева получила удар ногой от одного из участников драки. Она была доставлена в Сумгайытскую городскую больницу. Получившая травмы в область печени и селезенки женщина скончалась на операционном столе.

    По факту ведется расследование.

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