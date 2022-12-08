В Азербайджане прошли командно-штабные учения войск гражданской обороны МЧС

В Азербайджане прошли командно-штабные учения "Организация управления силами гражданской обороны по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций".
Как передает западное бюро Report, в учениях приняли участие воинские части сил гражданской обороны МЧС.
Во время учений части гражданской обороны отрабатывали навыки ведения разведки при условном землетрясении, наводнении и других чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, были продемонстрированы ведение спасательных работ в зоне условного разрушения, нейтрализация ядовитых веществ, оказание первой медицинской помощи пострадавшим, их эвакуация в безопасное место и др.
В общей сложности, к учениям были привлечены личный состав войск гражданской обороны из 1021 человек, 163 единиц техники различного назначения.
В Азербайджане прошли командно-штабные учения войск гражданской обороны МЧСВ Азербайджане прошли командно-штабные учения войск гражданской обороны МЧС В Азербайджане прошли командно-штабные учения "Организация управления силами гражданской обороны по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций". Как передает западное бюро Report, в учениях приняли участие воинские части сил гражданской обороны МЧС.
В Азербайджане прошли командно-штабные учения "Организация управления силами гражданской обороны по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций".