В Азербайджане произошло ДТП, 4 пострадавших

В Хаджигабульском районе Азербайджана произошла дорожная авария, в результате которого пострадали 4 человека.

Как передаёт аранское бюро Report, ДТП произошло на участке магистральной дороги Хаджигабул-Бахрамтепе, проходящем по территории района.

Автомобиль марки Mercedes столкнулся с автомобилем марки Lada, в результате чего травмы различной степени тяжести получили жительницы Агджабединского района Гюлалиева Наджиба Муган гызы (1975-го года рождения) и Мурадлы Гатиба Бахшейиш гызы (2004-го года рождения), жительница города Гянджа 1956-го года рождения Махмудова Санубар Гадим гызы и прописанный в Российской Федерации Годжаев Фариз Тахир оглу (1982-го года рождения).

Пострадавшие были доставлены в Ширванскую центральную городскую больницу, где после оказания им первичной медицинской помощи они были помещены в отделение травматологии.

Состояние пострадавших оценивается как средне-тяжёлое.

По факту ведётся расследование.