В Азербайджане произошла авария, есть пострадавший - ФОТО

В Кюрдамирском районе Азербайджана произошла дорожная авария в результате которой пострадал человек.

Как передаёт верхнеширванское бюро Report, инцидент был зарегистрирован на участке магистральной дороги Баку-Газах, проходящем по территории села Гарабуджаг.

Исламов Ельсевяр Джумшуд оглу (23 года) остановил неисправный автомобиль марки Mercedes на обочине. В это время легковой автомобиль марки Toyota под управлением Гусейнова Аллахверди Джафар оглу врезался в него сзади. В результате, врезавшийся сзади автомобиль сбил пассажира Mercedes. Пострадавший был доставлен в отделение травматологии Кюрдамирской районной центральной больницы.

По факту ведётся расследование.