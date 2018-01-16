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    В Азербайджане по подозрению в совершении преступлений задержаны 38 человек

    На автомобильных дорогах страны произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 3, пострадали 6 человек

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ За вчерашний день органами внутренних дел Азербайджана было зарегистрировано 117 фактов преступления, 28 из которых были раскрыты по "горячим следам".

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 19 находящихся в розыске человек были задержаны и переданы по назначению.

    На автомобильных дорогах страны произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 3, пострадали 6 человек.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел выявлены 15 фактов, связанных с наркотиками, 3 факта незаконного хранения оружия.

    По подозрению в совершении преступлений задержаны 38 человек.

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