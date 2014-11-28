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    В Азербайджане певец сбил трех пешеходов

    Все трое получили травмы и были помещены в больницу

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В пятницу в поселке Гюнешли Джалилабадского района произошло ДТП.

    Как передает Report, водитель Видади Исмайлов, находясь за рулем автомобиля марки "BMW", сбил трех пешеходов - Наргиз Аллахвердиеву, ее 14-летнюю дочь Рухангиз и 10-летнего сына Исмаила.

    Все трое получили травмы и были помещены в больницу. Врачи оценивают состояние Исмаила, как тяжелое.

    По факту в отделении полиции Джалилабадского района ведется расследование.

    Отметим, что Видади Исмайлов является певцом. Водитель и пешеходы проживают в поселке Гюнешли Джалилабадского района. 

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