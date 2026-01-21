Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь Всемирный экономический форум (WEF) - 2026
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь Всемирный экономический форум (WEF) - 2026

    В Азербайджане минувшим днем обнаружено 2 автомата и 3 пистолета

    Происшествия
    • 21 января, 2026
    • 11:04
    В Азербайджане минувшим днем обнаружено 2 автомата и 3 пистолета

    В Азербайджане минувшим днем обнаружены оружие и боеприпасы.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    20 января в столице и различных регионах страны сотрудниками полиции обнаружены и изъяты незаконно хранившиеся 2 автомата, 3 пистолета, 19 ружей, 1 магазин и 43 патрона различного калибра.

    оружие и боеприпасы МВД Азербайджана
    Ötən gün 2 avtomat silahı, 3 tapança aşkarlanıb

    Последние новости

    11:09

    Азербайджан в 2025 году увеличил экспорт нефтепродуктов почти на 37%

    Энергетика
    11:09

    На юге Индии обнаружили новый опасный штамм оспы обезьян

    Другие страны
    11:07

    Азербайджан в 2025 году увеличил выручку от экспорта природного газа почти на 5%

    Энергетика
    11:05

    В Баку задержаны курьеры, присвоившие косметику клиента

    Происшествия
    11:04

    В Азербайджане минувшим днем обнаружено 2 автомата и 3 пистолета

    Происшествия
    10:58

    Азербайджан увеличил затраты на импорт автомобилей на 29,4%

    Финансы
    10:52

    Движение поездов приостановлено по всей Каталонии после аварии в Барселоне

    Другие страны
    10:47

    Экспорт нефти из Азербайджана в 2025 году снизился почти на 1%

    Энергетика
    10:46
    Видео

    В Гарадагском районе обнаружен пушечный снаряд

    Происшествия
    Лента новостей