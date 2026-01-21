В Азербайджане минувшим днем обнаружено 2 автомата и 3 пистолета
Происшествия
- 21 января, 2026
- 11:04
В Азербайджане минувшим днем обнаружены оружие и боеприпасы.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
20 января в столице и различных регионах страны сотрудниками полиции обнаружены и изъяты незаконно хранившиеся 2 автомата, 3 пистолета, 19 ружей, 1 магазин и 43 патрона различного калибра.
