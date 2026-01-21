Азербайджан в 2025 году увеличил экспорт нефтепродуктов почти на 37% Энергетика

На юге Индии обнаружили новый опасный штамм оспы обезьян Другие страны

Азербайджан в 2025 году увеличил выручку от экспорта природного газа почти на 5% Энергетика

В Баку задержаны курьеры, присвоившие косметику клиента Происшествия

В Азербайджане минувшим днем обнаружено 2 автомата и 3 пистолета Происшествия

Азербайджан увеличил затраты на импорт автомобилей на 29,4% Финансы

Движение поездов приостановлено по всей Каталонии после аварии в Барселоне Другие страны

Экспорт нефти из Азербайджана в 2025 году снизился почти на 1% Энергетика