İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ötən gün 2 avtomat silahı, 3 tapança aşkarlanıb

    Hadisə
    • 21 yanvar, 2026
    • 10:35
    Ötən gün 2 avtomat silahı, 3 tapança aşkarlanıb

    Ötən gün respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 3 tapança aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Yanvarın 20-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 3 tapança, 19 tüfəng, 1 patron darağı və 43 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

    DİN silah-sursat
    В Азербайджане минувшим днем обнаружено 2 автомата и 3 пистолета

    Son xəbərlər

    11:19

    Prezident İlham Əliyev Davosda Çexiyanın Baş naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    11:16

    Elmar Baxşıyev: "Həm "Qarabağ", həm də "Ayntraxt" hücum futboluna üstünlük verəcəklər"

    Futbol
    11:16

    ARDNF və "Brookfield Asset Management" uzunmüddətli strateji əməkdaşlığa dair niyyət protokolu imzalayıb

    Maliyyə
    11:15

    Ötən il Azərbaycanın metanol ixracından qazancı açıqlanıb

    Digər
    11:14

    ABŞ Gürcüstan DİN-ə 733 min dollar dəyərində triaj laboratoriyası verib

    Region
    11:11

    Ramin Məmmədov Qahirədə beynəlxalq konfransda iştirak edib

    Xarici siyasət
    11:10
    Foto

    ADY: Qarlı hava şəraitində bütün qatarlar qrafik üzrə hərəkət edir

    İnfrastruktur
    11:10
    Foto

    İlham Əliyev Davosda "Brookfield Asset Management" şirkətinin prezidenti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    11:07

    Hərbi xidmətdən möhlət alan şəxslərin bəzi hallarda ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyula bilər - EKSKLÜZİV

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti