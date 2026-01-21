Ötən gün 2 avtomat silahı, 3 tapança aşkarlanıb
Hadisə
- 21 yanvar, 2026
- 10:35
Ötən gün respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 3 tapança aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Yanvarın 20-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 3 tapança, 19 tüfəng, 1 patron darağı və 43 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.
