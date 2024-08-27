В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 24 кг наркотиков

Правоохранительные органы Азербайджана изъяли из незаконного оборота 24 кг наркотических веществ.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью в Баку задержаны три человека, причастные к незаконному обороту и сбыту наркотиков.
Ими являются Агшин Амиров (1988 г.р.), Аида Набиева (1986 г.р.) и Рамиль Ахундов (1979 г.р.).
В целом у задержанных изъято 24 кг наркотиков, в том числе 20 кг метамфетамина и 4 кг марихуаны. Задержанные признались, что получили наркотики через граждан Ирана, с которыми познакомились в социальных сетях, с целью дальнейшего сбыта.
По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде ареста.