В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 24 кг наркотиков

Правоохранительные органы Азербайджана изъяли из незаконного оборота 24 кг наркотических веществ.

Правоохранительные органы Азербайджана изъяли из незаконного оборота 24 кг наркотических веществ.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью в Баку задержаны три человека, причастные к незаконному обороту и сбыту наркотиков.

Ими являются Агшин Амиров (1988 г.р.), Аида Набиева (1986 г.р.) и Рамиль Ахундов (1979 г.р.).

В целом у задержанных изъято 24 кг наркотиков, в том числе 20 кг метамфетамина и 4 кг марихуаны. Задержанные признались, что получили наркотики через граждан Ирана, с которыми познакомились в социальных сетях, с целью дальнейшего сбыта.

По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде ареста.