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В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 24 кг наркотиков

В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 24 кг наркотиков Правоохранительные органы Азербайджана изъяли из незаконного оборота 24 кг наркотических веществ.
Происшествия
27 августа 2024 г. 12:35
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 24 кг наркотиков

Правоохранительные органы Азербайджана изъяли из незаконного оборота 24 кг наркотических веществ.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью в Баку задержаны три человека, причастные к незаконному обороту и сбыту наркотиков.

Ими являются Агшин Амиров (1988 г.р.), Аида Набиева (1986 г.р.) и Рамиль Ахундов (1979 г.р.).

В целом у задержанных изъято 24 кг наркотиков, в том числе 20 кг метамфетамина и 4 кг марихуаны. Задержанные признались, что получили наркотики через граждан Ирана, с которыми познакомились в социальных сетях, с целью дальнейшего сбыта.

По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPaytaxtda əməliyyat keçirilib, üç nəfərdə 24 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

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