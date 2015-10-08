​В Азербайджане инвалид 2-й группы избежал травм при ДТП - ФОТО

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане инвалид 2-й группы избежал травм при дорожно-транспортном происшествии.

Как сообщает Report, событие произошло в селе Фыстыглы Гахского района.

Житель села Гюллюк Манафов Халид Шихахмед оглу 1979 года рождения во время передвижения в направлении села Фыстыглы на своем автомобиле марки ВАЗ-2106 потерял управление за рулем, в результате чего машина съехала с дороги и упала в канал.

В автомобиле началось возгорание. К месту происшествия были привлечены пожарная машина и живая сила Государственной службы пожарной охраны Гахского района.

Отметим, что Халид Манафов смог разбить окно и выбраться из машины. Он был в автомобиле один.