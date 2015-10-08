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    ​В Азербайджане инвалид 2-й группы избежал травм при ДТП - ФОТО

    Он смог разбить окно и выбраться из машины

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане инвалид 2-й группы избежал травм при дорожно-транспортном происшествии. 

    Как сообщает Report, событие произошло в селе Фыстыглы Гахского района.

    Житель села Гюллюк Манафов Халид Шихахмед оглу 1979 года рождения во время передвижения в направлении села Фыстыглы на своем автомобиле марки ВАЗ-2106 потерял управление за рулем, в результате чего машина съехала с дороги и упала в канал. 

    В автомобиле началось возгорание. К месту происшествия были привлечены пожарная машина и живая сила Государственной службы пожарной охраны Гахского района.

    Отметим, что Халид Манафов смог разбить окно и выбраться из машины. Он был в автомобиле один. 

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