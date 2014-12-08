В Азербайджане гражданин Грузии совершил нападение на дом земляка

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Балакянском районе Азербайджана ограблен гражданин Грузии. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД), проникнув через форточку в квартиру проживающего в Балакянах гражданина Грузии Габиля Халилова, трое неизвестных пригрозили ему пистолетом и электрошоком и потребовали деньги и золотые украшения.

Испугавшись возникшего переполоха, грабители скрылись. В результате оперативных мероприятий сотрудников Балакянского районного отделения полиции был задержан гражданин Грузии Джейхун Байрамов.

Оперативно-поисковые действия по задержанию остальных преступников продолжаются.