 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане гражданин Грузии совершил нападение на дом земляка

    Пригрозив пистолетом и электрошоком, трое неизвестных потребовали деньги и золотые украшения

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Балакянском районе Азербайджана ограблен гражданин Грузии. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД), проникнув через форточку в квартиру проживающего в Балакянах гражданина Грузии Габиля Халилова, трое неизвестных пригрозили ему пистолетом и электрошоком и потребовали деньги и золотые украшения.

    Испугавшись возникшего переполоха, грабители скрылись. В результате оперативных мероприятий сотрудников Балакянского районного отделения полиции был задержан гражданин Грузии Джейхун Байрамов.

    Оперативно-поисковые действия по задержанию остальных преступников продолжаются.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi