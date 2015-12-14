В Азербайджане два мастера погибли в результате несчастного случая

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Житель города Тертер умер в результате несчастного случая.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, 12 декабря житель города Тертер Забиль Аллахвердиев упал с третьего этажа дома в Гяндже, где он проводил ремонтные работы. Он был госпитализирован, но несмотря на усилия врачей скончался в больнице.

Другой несчастный случай произошел в Бинагадинском районе города Баку. В дачной зоне Новханы житель города Баку Фамиль Гамидов упал со 2-го этажа дачного дома, где вел ремонтные работы. Он скончался на месте происшествия.

По обеим фактам ведутся расследования.