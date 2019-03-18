В Азербайджане арестованный за взяточничество бывший прокурор освобожден

В Шекинском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе из приговора в отношении обвиняемых в получении взятки бывшего прокурора Исмаиллинского района Ульви Аббасова и его старшего помощника Фаика Гулиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирбахаддина Гусейнова огласили приговор, согласно которому приговор суда первой инстанции был изменен.

У.Аббасов получил условное наказание, его освободили в зале суда.

Срок заключения Ф.Гулиева сокращен с 8 до 6 лет.

Отметим, что на основе поступившей гражданской жалобы о незаконных действиях старшего помощника прокурора Исмаиллинского района Фаика Гулиева, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана было проведено разбирательство.

В Генпрокуратуре в отношении Ф.Гулиева было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.3 (взяточничество, в крупном размере) по подозрению в получении взятки в крупном размере от председателя правления ОАО "Исмаиллы Тикинти-27" Азада Алиева 14 июля 2018 года в здании прокуратуры района.

Также во время следствия было установлено, что 17-18 июля Ф.Гулиев взял взятку у Галиба Сулейманова взамен на то, что тот не будет привлечен к уголовной ответственности после проведенных расследований в связи с деятельностью каменного карьера, принадлежащего Г.Сулейманову.

При обыске в кабинете Ф.Гулиева в сейфе были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств деньги, полученные в качестве взятки.

Ф.Гулиеву предъявлено обвинение по статьям 311.3.2 (получение взятки повторно ) и 311.3.3 (взяточничество, в крупном размере), решением суда он был арестован.

Позже также арестовали районного прокурора У.Аббасова.

По приговору Шекинского суда по тяжким преступлениям У.Аббасов был приговорен к 9, а Ф.Гулиев - к 8 годам тюремного заключения.