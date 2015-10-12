В Азербайджане арестован человек, убивший леопарда

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ 8 октября приблизительно в 22.00 житель села Сым Астаринского района Бёюкагазаде Натиг Наби оглы, 1995 года рождения, в лесополосе поблизости села из ружья, принадлежавшего своему отцу, в корыстных целях застрелил одного леопарда, охота на которого запрещена, и который внесен в Красную книгу Азербайджана и Международного союза охраны природы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.

9 октября Н.Бёюкагазаде был задержан сотрудниками государственной пограничной службы, когда вместе со своим родственником Самедом Фараджовым пытался продать шкуру леопарда в селе Чукеш Астаринского района.

По факту в генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 258.2.3 УК (незаконная охота, в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена).

Н.Бёюкагазаде был привлечен в качестве обвиняемого по делу, в его отношении выдвинуто обвинение по вышеуказанной статье УК и избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие по уголовному делу продолжается в главном управлении по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел.