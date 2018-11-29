В Астаре волки напали на школьников, пострадали 7 человек - ФOTO

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Aстара. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Астаринском районе волки напали на школьников.

По сообщению южного бюро Report, инцидент произошел в селе Шювю.

Сегодня утром учащиеся и их родители подверглись нападению стаи волков по пути в школу. Пострадали 7 человек, четверо из которых школьники.

По предварительным данным, волки напали на Жалю Фирудинзаде, 1993 года рождения, когда та вела в школу своего ребенка Равана Абдуллаева. Спасая своего ребенка, она закрыла его своим телом. Волки покусали женщину. Нападению волков также подверглись Лала Ашрафова, 2007 года рождения, Рафик Бахшиев, 2004 года рождения, и Малик Агаев, 1974 года рождения.

Аналогичные случаи произошли и в других селах района, пострадали еще три человека.

Пострадавшие были прооперированы в Центральной районной больнице, им сделаны прививки от бешенства. Состояние пострадавших оценивается как средне-тяжелое.