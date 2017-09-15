В Астаре пытавшийся утихомирить супружескую чету мужчина получил смертельное ножевое ранение - ФОТО - ВИДЕО

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Астара. 15 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны подробности убийства в селе Арчиван Астаринского района, произошедшего вчера вечером.

Как передает южное бюро Report, инцидент произошел на почве семейного конфликта. По словам местных жителей, Рагимов Афган Тариэль оглу 1969 г.р. поспорил с супругой Рагимовой Ханым Ядулла гызы 1968 г.р. На крики пришел проживающий по соседству Керимов Агакерим Абдулрагим оглу 1985 г.р. При попытке молодого мужчины утихомирить супружескую чету А. Рагимов сначала ранил ножом супругу, а после А. Керимова.

Оба пострадавших были госпитализированы в Астаринскую районную центральную больницу. Спасти жизнь А. Керимова, раненного в область груди, не удалось.

В результате проведенных полицией оперативных мероприятий совершивший убийство мужчина был задержан.