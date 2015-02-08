В Архангельске полицейские выявили азербайджанцев с "липовой" регистрацией

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудниками органов внутренних дел установлен факт фиктивной постановки на учет трёх граждан республики Азербайджан в деревне Левковка Приморского района Архангельской области.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба УМВД по Архангельской области.

По сообщению полицейского ведомства, 43-летний житель деревни Левковка Приморского района Архангельской области подозревается в том, что в сентябре 2014 года зарегистрировал по месту своего проживания в квартире, расположенной в Левковке, трех граждан Азербайджана, не намереваясь предоставлять им помещение для фактического проживания.

По факту фиктивной постановки на учет трёх граждан республики Азербайджан возбуждено уголовное дело и согласно диспозиции статьи 322.3 Уголовного Кодекса РФ подозреваемому грозит наказание от крупного штрафа вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.