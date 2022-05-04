В апреле на минах подорвались трое военных и шесть гражданских лиц, включая двух детей

В апреле 2022 года в результате 9 случаев подрыва на минах и неразорвавшихся боеприпасах пострадали 10 человек.

В апреле 2022 года в результате девяти случаев подрыва на минах и неразорвавшихся боеприпасах пострадали 10 человек.

Об этом Report сообщил председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов.

Один мирный житель погиб, подорвавшись на противопехотной мине. Шесть гражданских лиц, включая двух детей, и трое военнослужащих получили ранения вследствие подрыва на противопехотных минах и неразорвавшихся боеприпасах: "В апреле 2022 года происшествия, связанные со взрывами мин и неразорвавшихся боеприпасов, произошли в Тертерском, Зангиланском, Агдамском, Губадлинском, Кяльбаджарском, Газахском, Лачынском районах и на территории города Гянджа".