Агджабеди. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Агджабединскую центральную районную больницу назначен новый главврач.

Как сообщает карабахское бюро Report, по приказу министра здравоохранения Октая Ширалиева Рахбар Азиз оглу Азизов назначен главврачом Агджабединской центральной районной больницы.

Отметим, что до этого Р.Азизов был завотделом поликлиники при Агджабединской центральной районной больнице.

Напомним, что ранее должность главврача Агджабединской центральной районной больницы занимал Азад Гусейнов.

Некоторое время назад его освободили от занимаемой должности из-за допущенных в работе недочетов.