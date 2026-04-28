В Агджабеди автомобиль насмерть сбил пешехода
Происшествия
- 28 апреля, 2026
- 16:04
В Агджабединском районе зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.
Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Гаравелли.
Автомобиль марки Toyota Prius под управлением Вели Нусратли сбил жителя села Нагиева Лятифа Гарьягды оглу (1969 г.р.), ожидавшего автобус на обочине дороги Мингячевир-Бахрамтепе.
От полученных травм пешеход скончался на месте.
По факту ведется расследование.
