    Ağcabədidə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 28 aprel, 2026
    • 15:43
    Ağcabədidə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Ağcabədi rayonunda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Qarabağ bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Qaravəlli kəndində qeydə alınıb.

    Kənd sakini, 1969-cu il təvəllüdü Lətif Qaryağdı oğlu Nağıyev səhər saatlarında işə getmək üçün Mingəçevir-Bəhrəmtəpə magistral yolunun kənarında marşrut avtobusunu gözləyərkən Vəli Nüsrətlinin idarə etdiyi "Toyota Prius" markalı avtomobil onu vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Ağxabədi rayonu Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölüm hadisəsi
    В Агджабеди автомобиль насмерть сбил пешехода

    Son xəbərlər

    17:11

    Azər İlyasov: "İtaliyadakı yarışın yorğunluğuna rəğmən, "Prezident Kuboku 2026"da qızıl medal qazandım"

    Fərdi
    17:09
    Foto

    Ailə, qadın və uşaq məsələləri üzrə panel müzakirəsi keçirilib

    Sosial müdafiə
    17:09

    Dağıstan və Çeçenistanda sel fəlakəti nəticəsində 9 minə yaxın ev zərər çəkib

    Region
    17:01
    Foto

    Azərbaycan EBRD ilə yeni əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    16:58

    Okampo, Borrel və erməni oliqarxları - Paşinyanın devrilməsi ssenarisi işə salınıb - ŞƏRH

    Analitika
    16:56

    Dövlət Agentliyi: Çörəyin bahalaşacağına dair məlumat həqiqəti əks etdirmir

    ASK
    16:54

    Peter Teys: Okampo çoxdan "korrupsiyanın təcəssümü"nə çevrilib

    Xarici siyasət
    16:52

    Elektron xidmətlərin məqsədəuyğunluğunu müəyyən edəcək pilot layihələrin əhatə dairəsi müəyyənləşib

    İKT
    16:50

    Yayılan videomateriallar Okamponun açıq siyasi manipulyasiyaya keçdiyini göstərir - RƏY

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti