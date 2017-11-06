В Агдаше произошла дорожная авария, есть пострадавшие

Агдаш. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Агдашском районе столкнулись два автомобиля марки "ВАЗ", есть пострадавшие.
Как передает ширванское бюро Report, в результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-21099" и "ВАЗ-2107" пострадали два человека.
Водитель автомобиля "ВАЗ-21099", житель района Васиф Садиг оглу Мамедов 1980 г.р. потерял управление автомобилем и ударился об автомобиль марки "ВАЗ-2107".
В результате оба водителя получили телесные травмы различной степени тяжести и были размещены в Агдашской районной центральной больнице.
По факту начато расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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