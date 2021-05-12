В Агдаше перевернулся автомобиль, пострадали три члена одной семьи

На трассе Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Report, инцидент зафиксирован на участке дороги, проходящей через Агдашский район.
Так, водитель легкового автомобиля "Hyundai" не справился с управлением, в результате чего, транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось.
В ДТП травмы различной степени тяжести получили три члена одной семьи: жительница Билясуварского района Тарана Тофик гызы Иманова, 1963 года рождения, проживающий в Баку Сахават Алиш оглы Иманов, 1951 года рождения и его сын Эльмяддин Иманов, 1983 года рождения.
Все пострадавшие были госпитализированы.
По факту ведется расследование.